Emanuele e Mattia, dall'Umbria al Trentino in Vespa per far conoscere il nome di Perugia e Assisi

Due giovani umbri sono partiti in sella a due mitiche Vespa per percorrere oltre 1.200 chilometri

Un viaggio in Vespa da Perugia e da Assisi fino in Trentino. E' quanto hanno intrapreso Emanuele, 32 anni, con la sua Vespa Ets 125 e Mattia, 17 anni, in sella ad una Vespa 50 special.

I due giovani, appartenenti al Vespa Club Perugia e al Vespa Club Assisi in questi giorni stanno affrontando circa 1.200 chilometri in Vespa per pubblicizzare Perugia e Assisi in tutta Italia.

Emanuele e Mattia passeranno per San Romedio, il passo dello Stelvio, il lago Resia e il passo del Tonale per poi ritornare a Perugia ed Assisi per essere accolti da amici e cittadini.