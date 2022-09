Verso le elezioni: vota e vai a giocare a padel, con la tessera elettorale timbrata paghi la metà

Voti e giochi a metà prezzo. Un incentivo a non mancare l'appuntamento elettorale che incontra la passione per il padel. E' l'idea che l'associazione sportiva Funky, storico gruppo perugino specializzato in organizzazione eventi, ha messo in campo. La prassi è molto semplice: domenica 25 settembre si presenta la tessera elettorale timbrata c/o il Thunder Sport Center di Perugia e si riceve lo sconto del 50% sul costo del campo.

F

Secondo una stima di YouTrend per SkyTg24 della scorsa estate, la percentuale di astensionismo per le prossime elezioni rischia di essere intorno al 30-35 per cento degli aventi diritto. In un momento così delicato, vista anche l’attuale situazione politica che il nostro Paese sta vivendo, l’obiettivo è quello di stimolare, per quanto possibile, le persone a esercitare il proprio diritto di voto.

Luca Pagnotta e Nicola Masiello, ideatori di Funky Padel e Funky Skirider hanno le idee chiare: “Siamo sempre stati interessati al mondo della politica, all’aspetto sociale che c’è dietro. Il voto si può sbagliare, ma è un diritto e ci piace incentivare, nel nostro piccolo, le persone a esercitare questo diritto al voto. Volevamo stimolare la partecipazione, per quanto possibile, lo abbiamo già fatto in passato. Quali saranno le reazioni? Le persone magari verranno un po’ perplesse con la scheda elettorale, ma sarà bello accoglierle”.