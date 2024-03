Verso le elezioni, ingresso da rockstar per Margherita Scoccia

Gli U2, la presentazione da rockstar, il sorriso di Margherita Scoccia. Mano sul cuore e saluti verso una platea stracolma di un Auditorium di San Francesco al Prato che si è riempito completamente.

Amministratori, esponenti dei partiti che ne sostengono la candidatura e cittadini curiosi di sentire la proposta dell'uscente assessore che vuole continuare e portare a termine quello iniziato con la giunta Romizi. Grande entusiasmo e standing ovation per il suo ingresso. Ora iniziano gli interventi.

Sul palco, Margherita Scoccia, con Marco Cruciani, si confronta con Arianna Tini e Francesca Ceccacci. Un racconto.di esperienze condivise ed idee da sviluppare partendo anche dalle esperienze personali. Un esempio per tutti, il progetto per il Turreno, condiviso con Ceccacci in quanto consigliere della Fondazione Umbria Jazz. Poi il professor Mariano Sartore che, dici, non è della parte politica di Scoccia, ma spiega lei, ascoltandosi sono cresciuti insieme.

Il professore ricorda la collaborazione con il sindaco Romizi e i progetti portati avanti insieme a Scoccia.