Coronavirus, cosa sappiamo sulle varianti: le risposte del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito una serie di risposte alle domande sulle varianti del coronavirus. "Finora - spiega il Ministero - sono state identificate in tutto il mondo centinaia di varianti di questo virus. L'OMS e la sua rete internazionale di esperti monitorano costantemente le modifiche in modo che, se vengono identificate mutazioni significative, l'OMS può segnalare ai Paesi eventuali interventi da mettere in atto per prevenire la diffusione di quella variante".

Cosa significa che un virus muta?

Cosa sappiamo delle varianti del virus SARS-CoV2 che preoccupano di più? Il vaccino sarà comunque efficace?

Quali misure di contrasto alla diffusione delle varianti ha messo in campo il nostro Paese?

Cosa devo fare se sono entrato in contatto con un caso positivo a una variante del Sars-CoV-2?