Perugia, ripulito il muro storico di Fontivegge. Investigatori a caccia degli imbrattatori

Ripulito il muro imbrattato a piazza del Bacio. I resti dell'ex fabbrica della Perugina erano stati imbrattati pochi giorni fa, ma il Comune di Perugia ha provveduto a ripulire il manufatto.

A rendere pubblico l'imbrattamento e la pulitura è stato Lorenzo Brunetti, attivo cittadino che si adopera per la qualità della vita del quartiere.

"Ringraziamenti al Comune di Perugia per aver provveduto in tempi brevissimi alla rimozione della vernice spray, sul muro imbrattato giorni fa. Gesto di pulizia immediato e non scontato che dimostra sensibilità e attenzione verso angoli e spazi culturali della città" si legge nel post pubblicato sulla pagina di un gruppo Facebook.

Procedono le indagini per individuare il responsabile del gesto da parte della Polizia locale, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e gli accertamenti sulla firma del murale.