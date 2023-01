INVIATO CITTADINO Al Palazzo delle Poste-Tribunale rompono… le bocce

Al Palazzo delle Poste-Tribunale rompono… le bocce. Non è la prima volta che succede. Quei due bellissimi lampioni liberty (divorati dalla ruggine alla base e lungo la torre) sono spesso fatti segno di sfregi e danneggiamenti. Stavolta hanno vandalizzato quello di destra.

Ancora una volta si sono divertiti a romperne due proiettori sul lato via Fani. Debbono aver ben preso la mira per andare a segno con sampietrini raccattati in giro.

Pare che ci siano telecamere in grado di raccontarcene le modalità e i responsabili. Speriamo che vengano beccati e puniti in modo esemplare.