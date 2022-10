Valorizzare il territorio umbro e le sue emergenze storico-antiquarie. Convegno SABAP a Palazzo Brutti. Porte aperte all'ex Mignon

Valorizzare il territorio umbro e le sue emergenze storico-antiquarie. Partecipato convegno SABAP a Palazzo Brutti. C’era una volta il cinema Etrusco, da noi conosciuto come Mignon. Una bomboniera oggi afferente alla sede della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Siamo nella (recentemente battezzata) Piazzetta della Sinagoga, a valle di Pozzo Campana e in adiacenza a via Ulisse Rocchi (già Vecchia). Sulla parete di sinistra si nota il muro etrusco che alcuni vogliono come primitiva sede della cinta muraria (IV-III a. C.) con inclusione dell’Arco Etrusco, successivamente spostato a valle. Tesi discussa e per niente peregrina. Ieri, un annuncio di apertura straordinaria connessa al Quadro di Valorizzazione 2022. E i luoghi da valorizzare, nella Regione Verde, non mancano di certo. Come si declina accuratamente in una serie di relazioni di vaglia.

Si parte da Perugia, Trasimeno, Valle Umbra e Valnerina, a La Villa, in località S. Egidio di Perugia. Con l’interessante novità costituita dai ruderi di San Leonardo, all’Isola Maggiore nel Comune di Tuoro. Per restare in zona Trasimeno, si parla anche di Ranciano, nel Comune di Castiglione del Lago. Poi l’area Tuderte e amerina, la Necropoli del Vallone, confine fra Umbri ed Etruschi; scavi, area archeologica e museo in quel di Coriglia (Castel Viscardo); il restauro dei mosaici romani a Palazzo Venturelli in Amelia; l’immancabile foresta fossile di Dunarobba (con sollievo di Sergio Vergoni che si occupò della sua conservazione un trentennio fa e che ne lamentava la successiva trascuratezza).

A chiudere: un’appassionante relazione di tutela paleontologica dal titolo “Tra ippopotami e balene: uno sguardo paleontologico all’Umbria prima dell’Uomo”. Tanto per capire da dove viene il territorio in cui viviamo. Un giro di orizzonte così ampio e approfondito che colloca la nostra Soprintendenza ai vertici della

cultura nazionale. Anche per capacità organizzativa e qualità di approfondimenti. Non si può che compiacersene.