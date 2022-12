Valnerina, ancora chiusa la provinciale 471: proseguono le verifiche sul rischio frane

Permane l’interruzione temporanea al transito per tutti i veicoli e i pedoni sulla provinciale 471 di Sant’Anatolia di Narco per il rischio frane. L'interruzioine è in località Gavelli, dal Km. 11 + 500 al Km. 12 + 850. A renderlo noto è il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia.

Sono infatti ancora in corso le verifiche da parte dei tecnici Anas sulle condizioni delle barriere e delle reti paramassi e "non appena saranno conclusi i sopralluoghi la Provincia di Perugia provvederà ad emettere una nuova ordinanza".