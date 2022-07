Valfabbrica in festa per la nuova centenaria. Rosa Ghiandoni, nata a Gubbio il 9 luglio 1922, spegne 100 candeline. "Insieme a lei, per festeggiare questo importante traguardo - scrive il Comune - , si stringono anche il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli, il parroco don Antonio Borgo, il vicesindaco Venanzio Chiappini e la consigliera comunale Silvia Cozzali".