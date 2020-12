Università per Stranieri, ecco chi guiderà il Dipartimento di Scienze umane e sociali

ÈValerio De Cesaris è il nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. Il professore nello scrutinio successivo al voto odierno (svoltosi con procedura online) ha totalizzato 36 voti, contro i 19 di Emidio Diodato, l’altro candidato in lizza per l’incarico.

Romano, 46 anni, De Cesaris è professore ordinario di Storia contemporanea e presidente del Corso di laurea triennale in Studi internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza sociale – SIS. In forze alla Stranieri dal 2005, il nuovo Direttore di Dipartimento è anche delegato rettorale alla Comunicazione.