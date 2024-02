L’Umbria accoglie Rosario Valastro, il presidente nazionale della Croce Rossa: “La povertà non è una colpa”

La Croce Rossa dell’Umbria è un punto di riferimento per il territorio e in condizioni emergenziali, e non solo, dimostra un grande spirito di servizio nei confronti della comunità. Quella stessa comunità ha partecipato a una due giorni che ha visto il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, impegnato in una serie di incontri istituzionali nel territorio umbro.

La visita è partita da Terni sabato 17 febbraio, ha fatto seguito l’Assemblea Regionale prima e uno spettacolo teatrale poi, nel Centro Europeo Toscolano fondato dal cantautore Mogol.

Il giorno dopo l’evento si è spostato nel capoluogo Umbro nella gremita Sala dei Notari, dove si è svolta una mattinata di incontri istituzionali e di confronto diretto con i 300 volontari presenti, del quale il presidente Valastro è stato grato.

La presidente Donatella Tesei ha personalmente ringraziato il presidente regionale Paolo Scura per il suo operato e, rivolgendosi poi al presidente Valastro, ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutti quelli che fanno parte di questa famiglia straordinaria, che ci ha accompagnato anche nel corso del progetto delle vaccinazioni Covid, con un supporto unico, rendendoci la regione migliore all’esito dei risultati emersi dal piano vaccinale. Chi si trova in difficoltà, quando vede arrivare le vostre divise e vede le donne e gli uomini di Croce Rossa, prova un sospiro di sollievo, questo credo sia il valore più grande”.

Tutti i presenti hanno espresso parole di riconoscenza per l’operato dell’organizzazione di volontariato e oltre alla presidente Tesei hanno preso parola Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia.

“Le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana hanno un compito importante, devono dimostrare capacità di adattamento davanti a ogni crisi e trasmettere alle persone un messaggio importantissimo: la povertà non è una colpa, essere colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici o da un terremoto, avere bisogno di assistenza sanitaria, non è una colpa. Noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo” ha concluso Valastro.