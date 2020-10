Vaccino antinfluenzale: in Umbria non ci sono problemi, con le scorte coperte le categorie a rischio

L'Umbria non ha problemi con il vaccino antinfluenzale: le scorte e gli ordini coprono il fabbisogno per categorie a rischio e per le persone per le quali è consigliata la vaccinazione per le attività lavorative.

“Al momento non si riscontra nessun problema per le vaccinazioni antinfluenzali destinate alle categorie a rischio - afferma l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - la Regione ha acquistato in totale 262mila dosi di vaccini, di cui 173mila dosi per i soggetti che hanno superato i 65 anni di età, 83mila dosi per tutti i soggetti a rischio per patologie o condizioni varie, anche legate a specifiche attività lavorative, di età compresa tra i 3 e 64 anni. Mentre altre 6 mila dosi sono destinate ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’obiettivo della vaccinazione antinfluenzale è di raggiungere il 75 per cento della popolazione a rischio. un obiettivo alla portata della sanità regionale in quanto i soggetti potenzialmente coinvolti sono circa 256mila, tra over sessantacinquenni, bambini sotto i 6 anni, operatori sanitari e altre categorie.