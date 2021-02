Coronavirus in Umbria: "Vaccini Pfizer e Moderna per tutti i medici, gli odontoiatri e gli assistenti"

"Ci è stato garantito che a stretto giro si procederà alla vaccinazione di tutti i Medici e Odontoiatri liberi professionisti, insieme ai loro assistenti, destinando loro i vaccini Pfizer e Moderna". Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia e di Terni, con una nota, annunciano che dopo il confronto con il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus dell'Umbria, Massimo D’Angelo, "esprimono il loro sentito ringraziamento nei confronti del Commissario per aver recepito le richieste avanzate circa la distribuzione dei vaccini attualmente disponibili per la Regione Umbria".

Per i medici e gli odontoiatri umbri "In un momento di estrema difficoltà per tutta la Regione, questa scelta è necessaria a corroborare la difesa della salute dell’intera cittadinanza attraverso la protezione di tutti gli operatori sanitari con i quali la popolazione potrebbe venire in contatto".

E ancora: "Rimaniamo in attesa - annunciano i due Ordini - di ulteriori informazioni circa le modalità concrete attraverso cui verrà attuata la vaccinazione degli operatori sanitari liberi professionisti, vigilando sulla correttezza ed effettività delle procedure. Ringraziamo altresì tutti coloro che hanno consentito l’instaurazione di questo proficuo dialogo tra le Istituzioni coinvolte nel solco della collaborazione e della fiducia reciproca".