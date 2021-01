Coronavirus, Squarta e Pace: "Vaccino per farmacisti, dentisti e medici a Partita Iva"

La Regione Umbria includerà farmacisti, dentisti e medici a Partita Iva nel piano vaccini "non appena saranno disponibili nuove dosi". Come spiegano i consiglieri regionali Marco Squarta ed Eleonora Pace "il vicecommissario Covid, Massimo D’Angelo, ha spiegato che nel momento in cui la Regione acquisirà maggiori dosi promuoverà una linea di intervento vaccinale su farmacisti, odontoiatri e medici a Partita Iva, sulla base della valutazione del rischio, in modo da garantire la vaccinazione sulla base di priorità".

Come sottolinea una nota del presidente dell’Assemblea legislativa e della responsabile della Commissione Sanità "è esattamente quanto auspicato da Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi aveva proposto di offrire anche a queste tre categorie la possibilità di essere vaccinati. E’ fondamentale includerli insieme ai medici impegnati in prima linea in quanto le farmacie rappresentano presìdi importanti in termini di capillarità del territorio e di contatto con il cittadino, gli odontoiatri lavorano a strettissimo contatto con i pazienti e i medici a partita Iva non hanno mai smesso di offrire un contributo generosissimo in questa fase di emergenza. A tutti loro va il nostro ringraziamento. L’auspicio è quello di ricevere da Roma il maggior numero di vaccini per ottenere il numero sperato di persone da immunizzare".