Vaccini contro il Covid e contro l'influenza, l'appello dell'assessore alla Salute

All'8 novembre, spiega una nota della Regione, "sono 1640 il numero di vaccini anticovid somministrati in Umbria". L’assessore alla Salute, Luca Coletto, lancia un appello ed evidenzia che "andando verso la stagione fredda che vede la forte ripresa dell’attività sociale nei luoghi chiusi, la vaccinazione, in particolare per le categorie fragili e per gli over 65, rimane la migliore e più efficace forma di protezione".

L’assessore ricorda che "la Regione ha stipulato un accordo di collaborazione operativa con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e con le Farmacie, proprio per garantire – come cita la circolare ministeriale - una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia. Contestualmente alla vaccinazione anticovid è raccomandabile per le categorie a rischio anche la vaccinazione antinfluenzale".