"Maiprimadite", scatta la raccolta firme per i vaccini ai fragili: "Garantire la priorità"

Garantire, ai soggetti fragili, la priorità nel piano vaccinale. Lo chiedono numerose realtà associative dell’Umbria raggruppate all’interno della rete 10 dicembre che, sulla piattaforma Charnge.org, hanno lanciato una petizione. In poche ore ha già raccolta centinaia di firme: "A tutt’oggi - si legge nell’appello - non sono state aperte le liste di prenotazione per fasce di età a partire dai 70 anni, né le prenotazioni per i soggetti fragili, che debbono essere immediatamente assistiti con ordine di priorità assoluto rispetto a tutti gli altri soggetti. Così come non ha funzionato neanche il meccanismo di prenotazione per categorie di lavoro/professione nel quale addirittura non sono stati previsti criteri oggettivi e controllabili di scorrimento in ipotesi di rinuncia o impossibilità ad usufruire della prestazione".

"La vaccinazione non è un lusso individuale ma un diritto di tutte e tutti - continua l’appello - esercitato senza prevaricazioni e favoritismi nell’interesse della collettività. Chiediamo, pertanto, che gli ordini professionali e le associazioni di categoria aderiscano alla campagna #maiprimadite impegnandosi a richiedere, anche congiuntamente, alle istituzioni, alla Regione e alle ASL, di aprire immediatamente per la Regione dell’Umbria le liste di prenotazione con priorità assoluta sulla base dell’età (70-80 anni) e per fasce di fragilità definite sulla base del piano nazionale come è stato fatto in altre Regioni che già hanno avviato le vaccinazioni fragili facendosi portatori di valori e principi fondati sui diritti di tutte e di tutti e non di alcuni soltanto”.

La campagna è stata lanciata dalla Rete 10 Dicembre Perugia di cui fanno parte: Udi Perugia, CGIL Perugia, Rete degli Studenti Medi Umbria, Unione degli Universitari Perugia, Associazione Mutuo Soccorso, Omphalos LGBTI, Libera Umbria, ANPI Provinciale Perugia, Emergency Perugia, Cittadinanzattiva Umbria, Comitato Priorità alla Scuola, Libera...Mente Donna ets, Legambiente Umbria, ActionAid Perugia, Ciao Rino, Smascherati.