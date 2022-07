Vacanza del sorriso per sei piccoli pazienti oncoematologici grazie al Comitato Chianelli e Cilento Verde Blu

Una vacanza gratuita per i bimbi del Chianelli tra mare, escursioni e tanto divertimento. I sei piccoli pazienti in cura al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia insieme alle loro famiglie hanno potuto vivere un momento di svago subito dopo la la prima fase di cure, grazie al regalo del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” e dell’associazione Cilento Verde Blu che collaborano da oltre dieci anni per regalare ai piccoli questo meritato “premio”.

La destinazione è stata il Cilento, per una vacanza gratuita in splendide località con ottime strutture ricettive dove potranno svolgere attività ricreative, ludiche, teatrali, musicali, con laboratori creativi, insieme a tante altre famiglie di bambini e bambine affetti da patologie onco-ematologiche e provenienti da tutta Italia. Insomma, una settimana all’insegna del relax e del divertimento e un passo importante per il ritorno alla normalità per i piccoli pazienti oncoematologici, ospitati dal Comitato Chianelli, che può offrire non pochi benefici nel lungo percorso di guarigione che i bambini stanno affrontando con grande coraggio. Una settimana di sollievo anche per le famiglie, che dopo un lungo periodo, fatto di lontananza e molte difficoltà, riesce a recuperare serenità.

“Dopo l’interruzione causata dalla pandemia – ha commentato Franco Chianelli, presidente del Comitato – riprende la bella collaborazione con Cilento Verde Blu che ha il comune obiettivo di riportare serenità non solo ai pazienti ma anche alle famiglie. Una settimana nello splendido Cilento offerta ai bimbi che hanno superato il calvario delle terapie. Un vero ritorno alla vita e alla normalità per tutti e un’occasione per ritrovare l’unione familiare, dopo periodi lunghi di trattamenti che spesso portano le famiglie a doversi separare per mesi”.