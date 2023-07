Vacanza con il sorriso per i piccoli ospiti del residence Chianelli

Tempo di vacanza anche per alcuni dei piccoli pazienti in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia e ospiti del Residence “Daniele Chianelli”. Destinazione? Il meraviglioso Cilento e Vallo di Diana. Sono sette le famiglie che anche quest’anno hanno la possibilità di trascorrere un bellissimo soggiorno completamente gratuito e all’insegna del divertimento e del relax, grazie alla collaborazione tra l’associazione “Cilento Verde blu” e il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. La vacanza è un piccolo regalo di fine terapia. Dopo mesi di cure per molti bambini e adolescenti è un vero e proprio ritorno ad una vita normale e serena. E così, grazie alla generosità dell’associazione, dei suoi tanti volontari, delle strutture ricettive del territorio, i bambini affetti da patologie oncoematologiche hanno l’opportunità di immergersi in una fantastica esperienza ricca di attività ludiche e ricreative, fatta di bagni, escursioni, visite culturali, laboratori per una intera settimana.

“Da oltre dieci anni – ha commentato il presidente del Comitato, Frano Chianelli – collaboriamo con l’associazione Cilento verde Blu che offre ai nostri bambini questa bellissima esperienza. La Vacanza del sorriso rappresenta per le famiglie che hanno vissuto il dramma della malattia oncologica l’inizio di una nuova fase piena di speranze, dopo mesi di lunghi ricoveri, terapie dolorose e lontananza da casa. Una boccata d’ossigeno per bambini e famiglie che iniziano finalmente a vedere la fine di un incubo. Ed è bellissimo vederli partire e trascorrere questa prima vacanza pieni di gioia e di fiducia nel futuro. Voglio esprimere tutta la mia ammirazione verso un intero territorio, il grande cuore della sua comunità che con altruismo collabora unita nel nome della solidarietà verso i bambini malati di tumore ”.