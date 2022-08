Usl Umbria 1, ritiro online dei referti di laboratorio sospeso per manutenzione

"La Direzione si scusa per il disagio". La Usl Umbria 1 spiega con una nota che "per motivi tecnici dovuti alla manutenzione del portale dedicato, non è attualmente possibile scaricare online i referti di laboratorio".

Il servizio, dice la Usl nella nota, "verrà ripristinato prima possibile". E ancora: "Nel caso ci siano necessità inderogabili (come un controllo ematologico per terapie in corso o diagnosi urgenti), il personale di laboratorio è disponibile a fornire copia del referto contattando i centralini territoriali della Usl Umbria 1".