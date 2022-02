Usl Umbria 1, Perugia: spostati alcuni servizi in strada Pian della Genna, ecco quali

I servizi di tecnologie informatiche e telematiche, di fisica sanitaria, lo staff sviluppo qualità e comunicazione ed il Sitro (servizio infermieristico, tecnico, riabilitativo ed ostetrico) dell’Usl Umbria 1 sono stati spostati dalla sede di via Guerriero Guerra in strada Pian della Genna 2 a Perugia. "Questa rimodulazione degli spazi ha permesso di liberare degli uffici di via Gallenga, dove l’Azienda sanitaria pagava l’affitto, che sono stati trasferiti in sede", spiega una nota della Usl Umbria 1.

L’edificio di strada Pian della Genna, prosegue la nota, "è stato acquistato più di un anno fa dal Comune di Perugia. Negli ultimi mesi è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno riguardato la parte edile, la rimodulazione degli spazi, la tinteggiatura, il controsoffitto, alcuni pavimenti, gli impianti elettrici ed idraulici. Nei prossimi mesi sarà risistemata anche la parte esterna dell’edificio. E’ prevista la riasfaltura del parcheggio e saranno disegnate le strisce per delimitare ed ottimizzare l’area per la sosta delle autovetture".

E ancora: "Con la riconsegna dei locali di via Gallenga, in programma questo venerdì, l’Usl Umbria 1 non rinnoverà il contratto di locazione, che solitamente era della durata di 6 anni, con un risparmio di quasi 200mila euro".