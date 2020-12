Sanità, recupero delle prestazioni sospese anche sotto Natale: il calendario

Anche nel periodo natalizio continuano le aperture domenicali delle strutture della Usl Umbria 1, secondo il piano stabilito dalla Regione Umbria, per il recupero delle prestazioni sospese durante il lockdown. "Un lavoro che ha portato, ad oggi, a recuperare il 98% delle visite", spiega la Usl.

Ecco il calendario. All’ospedale di Gubbio-Guado Tadino la Senologia è stata aperta sabato 19 dicembre dalle 14 alle 18. Il 20 gli ambulatori saranno accessibili dalle 8 alle 18 per gli screening mammografici mentre il 27 dicembre l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 20. Sabato 19 dicembre, inoltre, è stato possibile, dalle 14 alle 19, recuperare le risonanze magnetiche. Domenica 20 dicembre, Radiologia sarà aperta dalle 9 alle 19 e il 27 dicembre dalle 8 alle 13.

A Città di Castello sabato 19 è stata prevista una seduta per le risonanze magnetiche dalle 13,30 alle 19,30. Domenica 20 e 27 dicembre, invece, gli esami saranno possibili dalle 7,30 alle 19,30.

"Gli utenti interessati sono stati già contattati dal servizio per un appuntamento. Sedute aggiuntive, già in fase di programmazione per l’inizio dell’anno, saranno garantite anche per le nuove prestazioni inserite nei percorsi di tutela nel periodo successivo al lockdown", spiega la Usl Umbria 1.