"La Direzione si scusa per eventuali disservizi". Così la Usl Umbria 1 annuncia la manutenzione straordinaria dell’impianto telefonico interno negli uffici della sede dell’azienda, situati a Perugia in via Guerra, in programma domani (venerdì 23 aprile) dalle ore 8.30 alle ore 18.30.