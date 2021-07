Usl Umbria 1, manutenzione ai centralini telefonici e possibili disservizi: tutte le info

Possibili disservizi in una fascia di due ore in casa Usl Umbria 1, il cui Ufficio Tecnologie informatiche e telematiche comunica "una manutenzione straordinaria ad alcuni centralini aziendali" in programma venerdì (30 luglio) dalle ore 12.30 alle 14.30. "Nello stesso orario - spiegano ancora da Usl Umbria 1 - disservizi potrebbero verificarsi anche per l’accesso ai numeri telefonici dedicati alla libera professione e alla Direzione Generale".