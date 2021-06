Usl Umbria 1, manutenzione alle linee telefoniche: possibili disservizi

Manutenzione straordinaria per alcuni centralini della Usl Umbria 1 dalle 12.30 alle 14.30 di venerdì 4 giugno

L'intervento, spiega una nota della Usl Umbria 1, "potrebbe causare parziali disservizi nelle comunicazioni telefoniche afferenti alle strutture di Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino e Santa Maria degli Angeli nonché alle strutture sanitarie di Perugia di via XIV Settembre e Centro servizi Grocco. Nello stesso orario disservizi potrebbero verificarsi anche per l’accesso ai numeri telefonici dedicati alla libera professione e alla Direzione Generale". La direzione generale "si scusa fin da ora per eventuali disservizi".