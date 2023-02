Usl Umbria 1, a Perugia apre il nuovo Ambulatorio Accessi Vascolari

A Perugia è attivo il nuovo Ambulatorio Accessi Vascolari, situato all’interno dell’edificio che ospita l'hospice “La casa nel parco”, il centro residenziale dedicato alle cure palliative. Questa terza struttura ambulatoriale, scrive la Usl Umbria 1, fa parte di un progetto di copertura dell’intero territorio di competenza della Usl Umbria 1 e va ad aggiungersi a quelli già operativi presso gli ospedali di Città di Castello (dal 2017) e della Media Valle del Tevere (dal 2018)".

Gli ambulatori Accessi Vascolari "offrono servizi a tutti i pazienti che abbiano necessità di terapie endovenose di lunga durata. A beneficiarne saranno non solo i pazienti oncologici, ma anche la rete territoriale che potrà contare in futuro su un servizio domiciliare per l’impianto di accessi vascolari".

La Usl Umbria 1, prosegue la nota, "in questi anni ha investito nella formazione specialistica di personale medico ed infermieristico per costituire un team Aziendale Accessi Vascolari composto da medici ed infermieri che, oltre a svolgere le attività ambulatoriali, si occupa di formazione continua nell’intero territorio Regionale. Sono previste collaborazioni aziendali ed inter-aziendali per ottimizzare i percorsi dei pazienti, oncologici, internistici o post chirurgici, che necessitino di terapie endovenose senza necessità di ricovero ospedaliero".