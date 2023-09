Usl 1, manutenzione al Centro elaborazione dati

La direzione dell'Usl Umbria 1 comunica che nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, "dalle 18 e per massimo di due ore", sarà eseguita urgentemente un'attività di manutenzione imprevista ed improcrastinabile, presso il Centro elaborazione dati di via Guerra a Perugia, che comporterà l'interruzione di alcuni servizi: telefonia fissa e posta elettronica (in tutte le sedi), della rete internet (ad eccezione degli ospedali di Branca e di Città di Castello) e di alcuni applicativi quali, ad esempio, il fascicolo sanitario elettronico, l'anagrafe vaccinale, l’anagrafe canina e il Cup (ad eccezione degli ospedali di Branca e di Città di Castello).