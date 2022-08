Uscito per le Guide de la Repubblica l’allegato ‘Umbria e il cinema’, col sottotitolo ‘Storie, luoghi, star’. Peccato perderlo. In copertina una scena de “La vita è bella”, girato negli studi di Papigno (purtroppo, ormai ridotti all’ecce homo!). Un volume di 288 pagine, con ampi spazi pubblicitari, come si desume da tre fittissime pagine di inserzionisti (all’indice).

Pubblicità a parte, il cinema la fa da padrone. Una nota del direttore delle Guide, Giuseppe Cerasa, funge da battistrada. Seguito da una serie di articoli con interventi di testimonial specialissimi: Paolo Genovese, Diego Abatantuono, Pupi Avati, Monica Bellucci, Giancarlo Giannini, Valentina Lodovini, Luisa Ranieri, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci. Tutti personaggi, per una ragione o per l’altra, legati a doppio filo con la terra di Francesco.

Fra gli itinerari d’autore, cito Marco Bocci, Liliana Cavani, Valeria Ciangottini, Nino Frassica, Flavio Insinna…

I Luoghi del cinema sono preceduti da un “Racconto d’autore” del nostro Fabio Melelli, giornalista, docente alla Stranieri, storico del cinema, scrittore e sceneggiatore. Una vera bandiera perugina, autore di decine di interviste, monografie, libri di carattere specialistico e scientifico, ma anche divulgativo.

A seguire, per i luoghi del cinema, le città di Amelia, Assisi, Bevagna, Gubbio, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi, Valnerina.

Una sezione importante copre le Feste del cinema (Todi, Montone, Castiglione del Lago, Spello, Love Film, Terni…) e le Rassegne.

La sezione shopping presenta aziende di sicuro interesse, e rilievo internazionale, quali Cucinelli e Spagnoli.