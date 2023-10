L'Università di Perugia non dimentica Ursula Grohmann: l'omaggio alla luminare

Domani, mercoledì 18 ottobre 2023 alle 11.00, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della piazza interna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia alla professoressa Ursula Grohmann, scomparsa prematuramente nel gennaio del 2022.

La professoressa Ursula Grohmann, ordinaria di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è stata una ricercatrice di eccellenza nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni, nonché direttore del centro universitario di Microscopia Elettronica dell’ateneo perugino. Ha collaborato con prestigiose istituzioni scientifiche in Italia e all'estero, tra cui il dipartimento di Patologia dell’Albert Einstein College of Medicine di New York. Era inoltre una donna di grande cultura e rigore scientifico, impegnata nella formazione di nuovi ricercatori. Per il suo contributo alla scienza, è stata riconosciuta come una delle Top Scientists italiane.

In suo onore, l'Università di Perugia ha istituito quest'anno il “Premio Ursula Grohmann”, fortemente voluto dal rettore Oliviero e promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo per valorizzare le donne scienziate e le scienze nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria. Il premio viene assegnato in occasione della “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”.

L'evento vedrà la partecipazione del rettore Maurizio Oliviero, di autorità istituzionali e accademiche e dei familiari della professoressa Grohmann.