INVIATO CITTADINO Pittori sparsi per l’acropoli, successo per l’iniziativa Uovo d’Artista

Successo per l’iniziativa Uovo d’Artista. Pittori sparsi per l’acropoli, impegnati nella decorazioni delle uova pasquali in ceramica. Ciascuno ‘in tandem’ con un’attività commerciale di prossimità.

La manifestazione, rinviata causa maltempo si è tenuta ieri con grande partecipazione.

Numerosi i cittadini che si sono soffermati con curiosità per vedere gli artisti all’opera con colori e pennelli dare vita ai supporti offerti dai ceramisti derutesi.

Ne sono usciti degli autentici capolavori, interessanti per varietà di soggetti ed esiti di caratura artistica.

Abbiamo visto all’opera, e immortalato, uno dei pittori più interessanti e originali del milieu artistico nazionale. Ci riferiamo a Roberto Banfi Rossi, collocato in un punto di grande afflusso, all’intersezione tra via Mazzini e piazza Matteotti. Per l’esattezza, ad angolo fra il palazzo delle Poste-Tribunale e il box di Alessandro Ranieri.

Roberto era impegnato nella realizzazione di una sirena, immersa nel mare tra pesci, polipi e meduse. Un’opera in linea con l’interpretazione fantasiosa e visionaria di questo impareggiabile artista. Intorno al quale si assiepava una torma di curiosi.

Tante le iniziative che hanno punteggiato l’acropoli. Si pensi alla sovrapposizione di Perugia in Love, Uovo d’Artista, Festival del Giornalismo. Ma, diversamente da come si sarebbe potuto temere, anziché danneggiarsi a vicenda, hanno funzionato in modo sinergico. Ottimo segnale per la città.