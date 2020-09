Caso Suarez e Università per Stranieri, sindaco e assessore a difesa dell'istituzione: "Una storia lontana e di fama"

Caso Suarez e Università per Stranieri. L’assessore Leonardo Varasano risponde al consigliere Giuliano Giubilei che aveva chiesto al sindaco di prendere posizione a difesa della città.

Sindaco e assessore hanno ribadito come l’amministrazione comunale “stia seguendo con preoccupazione e doloroso interesse l’evolversi della situazione e auspichi che si faccia chiarezza quanto prima”. Il primo cittadino e l’assessore alla cultura hanno anche affermato che il Comune “si sta muovendo insieme a Regione e Provincia, in attesa anche di capire quali saranno le decisioni degli organi dell’Università per Stranieri”.

“Vorrei però sottolineare un aspetto in particolare - ha detto l’assessore Varasano nel suo intervento - perché in tutta questa vicenda si è dimenticata la storia importante e preziosa dell’Università per Stranieri, una storia lontana e particolarmente significativa, che ha visto protagonisti docenti e conferenzieri di altissima fama, così come tanti studenti illustri. E che, invece, pare oggi spazzata via da una comunicazione che, sì, afferisce all’inchiesta, ma non tiene conto di quanto ha fatto storicamente questa istituzione non solo per la città di Perugia ma per il Paese tutto, nella promozione della lingua e della cultura italiana. Auspico - ha concluso Varasano - che l’Università per Stranieri possa risollevarsi e tornare a recuperare quel valore che gli è proprio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il sindaco Romizi ha voluto ricordare, oltre la cronaca attuale, la storia dell’ateneo, affermando che “certe vicende ci rendono meno pronti ad affrontare la complessità delle sfide e a far ripartire la città, mentre noi oggi abbiamo più che mai fame di esempi positivi. Lo sforzo che anche come amministrazione dovremmo fare - ha concluso - sarà diretto proprio in questa direzione”.