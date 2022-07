Università per Stranieri di Perugia, nuova nomina: scelto il prorettore

Nuova nomina all'Università per Stranieri di Perugia. Il professor Rolando Marini, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, è il nuovo prorettore. Il rettore De Cesaris ha formalizzato la nomina con un decreto.

"Mi auguro di rappresentare efficacemente l'Ateneo, a fianco del nostro rettore, il quale ha voluto assegnarmi un incarico che mi onora e mi coinvolge in un percorso di rinnovamento e rilancio dell'Università per Stranieri di Perugia – commenta Marini dopo la nomina -. Si tratta di un ruolo che assumo con senso di responsabilità, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati nel Piano Strategico di Ateneo, consapevole delle criticità da affrontare e delle opportunità da cogliere".

Marini, spiega l'Università per Stranieri di Perugia, "è sociologo della comunicazione e suoi interessi di studio e ricerca si rivolgono prevalentemente alle teorie sul rapporto media-società, al giornalismo e alle dinamiche dello spazio pubblico. È Presidente del Corso di laurea in Comunicazione Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria e delegato rettorale per i settori Stage e job placement".

E ancora: "Vasto il portfolio delle sue pubblicazioni scientifiche così come degli insegnamenti in atenei esteri, tra i quali l'Università Juraj Dobrila di Pola (Croazia) e la Universidad Complutense de Madrid, e dei progetti internazionali di ricerca (tra gli altri, coordinamento della ricerca internazionale sulla campagna elettorale europea del 1999, realizzata in otto Paesi membri: Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna e Italia (per la Rai - Verifica Qualitativa Programmi Trasmessi; membrership del team dell’Università degli Studi di Perugia nel progetto di ricerca internazionale AIM - Adequate Information Management, finanziato dall’Unione Europea - su giornalismi nazionali e sfera pubblica europea, in cui hanno collaborato undici università europee)".

Marini, porosegue l'Unistra, "è stato membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana di Sociologia per il triennio 2017-19 e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica dal 2010 al 2016. Partecipa alle attività del Comité de Investigación de Sociología Política de la Federación Española de Sociología e fa parte del Consiglio editoriale delle riviste Problemi dell'informazione (il Mulino, classe A), Thesis (AAB College Kosovo) e della collana “Scienze della comunicazione” della casa editrice Franco Angeli".