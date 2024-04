Università, la Stranieri in "missione" in Uzbekistan: al lavoro per un centro di lingua e cultura italiana

L’Università per Stranieri di Perugia è in missione in Uzbekistan, paese recentemente visitato dal Presidente Mattarella nell’ottica di un rafforzamento dei rapporti Italo-uzbeki. La delegazione dell’Ateneo, composta dal Rettore dell’Unistrapg, prof. Valerio De Cesaris, il prof. Roberto Dolci, delegato per le relazioni internazionali e la dott.ssa Valentina Seri, responsabile del servizio relazioni internazionali, ha in programma incontri istituzionali presso i maggiori Atenei uzbeki dove è attivo l’insegnamento dell’italiano o con potenziale interesse ad avviare collaborazioni nel settore dell'italianistica.

Nei primi giorni della missione, iniziata il 4 aprile, la delegazione Unistra ha incontrato a Samarcanda il Rettore del Samarkand State Institute of Foreign Languages e si è poi spostata a Bukhara, dove ha incontrato i vertici della Bukhara State University.

Il Samarkand State Institute of Foreign Languages conta oltre 300 studenti che scelgono l’italiano come prima o seconda lingua, con uno staff di 10 docenti e 2 lettori di madrelingua italiana

La Bukhara State University ha chiuso l’insegnamento dell’italiano nel 2008, con la crisi economica, ed è ora pronta a riattivarlo in collaborazione con Unistra.

Con entrambe le Università sono state valutate varie ipotesi di partenariato, tra cui la creazione di un centro di lingua e cultura italiana, considerato il flusso crescente del turismo italiano in Uzbekistan.

La missione proseguirà nella capitale Tashkent dove si svolgeranno incontri con l’Ambasciatore d’Italia e presso il Ministero dell’Istruzione uzbeko - dipartimento di insegnamento delle lingue straniere, oltre che all'università della Diplomazia e dell'Economia Mondiale dell’Uzbekistan, che ha invitato l’Università per Stranieri per la cerimonia dei venti anni dall’istituzione della cattedra di lingua italiana nell’Ateneo; la University of World Language; il Conservatorio di Musica di Tashkent; la sede distaccata del Politecnico di Torino e la Al Beruny International School dove è attivo l’insegnamento dell’italiano.