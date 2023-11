Italia-Mongolia, un'amicizia che si rafforza nel nome di Fra Giovanni da Pian di Carpine

Il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ha ricevuto a Palazzo Gallenga l’ambasciatrice della Mongolia in Italia, Tserendorj Narantungalag. Alla visita ha partecipato anche la studentessa laureanda in Made in Italy, Cibo e Ospitalità, Nyamaa Lkhagvajav, che ha curato la traduzione in mongolo dell’opera “Historia Mongalorum” redatta da Fra Giovanni da Pian di Carpine, testimone della sua missione in Oriente tra il 1245 e il 1247.

Il rettore De Cesaris ha predisposto per gli illustri ospiti un tour del palazzo storico dell’università, che ha preceduto il colloquio nel rettorato incentrato sulle prospettive di rafforzamento della collaborazione istituzionale, culturale e scientifica tra i due Paesi.

All’incontro ha preso parte anche la prof.ssa Letizia Cinganotto, esperta di Didattica delle lingue e Delegata Rettorale per le Relazioni Internazionali presso la stessa università. L’Ambasciatrice Narantungalag, esprimendo gratitudine per la calorosa ospitalità ricevuta, ha enfatizzato l’importanza di intensificare gli scambi culturali e accademici in previsione di futuri accordi bilaterali.

Al termine del cordiale incontro, il rettore De Cesaris ha omaggiato l’ambasciatrice con una copia del volume “Palazzo Gallenga Stuart di Perugia”, una pubblicazione di rilievo che narra la storia e l’architettura del palazzo che è sede dell’Università per Stranieri di Perugia.