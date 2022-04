Università per stranieri, laurea honoris causa al presidente della Croce rossa

Sarà proclamato dal rettore Valerio De Cesaris dottore in relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo. La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Peter Maurer, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa è previsto per martedì 26 aprile a Palazzo Gallenga, sede dell'Università per stranieri di Perugia.

Interverranno Emilio Diodato, presidente del corso di laurea magistrale in relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo e Federica Guazzini, delegata del rettore alle relazioni internazionali. La laudatio è affidata Marco Impagliazzo di Roma Tre