Università per stranieri e Banco alimentare insieme contro spreco alimentare e povertà

Banco alimentare Umbria e Università per Stranieri di Perugia insieme contro lo spreco del cibo e la lotta alla povertà: è questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma per martedì 26 settembre alle 17, presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga, durante la quale verranno illustrate le attività della Rete Banco Alimentare e in specie del Banco Alimentare Umbria, organismo locale quotidianamente impegnato a soddisfare la crescente richiesta di cibo da parte di tutti gli enti caritatevoli che svolgono servizio di distribuzione pasti/prodotti agli indigenti.

Insieme al rettore della Università per Stranieri di Perugia Valerio De Cesaris, interverranno all’incontro Valter Venturi e Massimiliano Avogadri, rispettivamente presidente e direttore del Banco Alimentare Umbria, il presidente nazionale della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno, e il presidente nazionale delle Imprese per la Ristorazione (Anir Confindustria) Massimo Piacenti.

L’incontro sarà focalizzato sull’illustrazione del progetto "Siticibo", la raccolta giornaliera dalla Grande Distribuzione Organizzata, dalla Ristorazione e dai Centri di Distribuzione, ed anche per testimoniare come l'attività del Banco Alimentare, pur con pochi sostegni economici, riesca a prestare aiuto in Italia a circa 1.750.000 persone. Il Banco Alimentare è un’organizzazione nazionale costituita da una rete di 22 strutture regionali; quella umbra è composta da volontari che dal 1996 operano sul territorio avvalendosi di due magazzini di distribuzione, uno a Perugia e uno a Terni; oltre ad un terzo di transito.

Il Banco alimentare aiuta quasi 26.000 indigenti attraverso l’opera di 206 organizzazioni territoriali partner, cui nel 2022 ha distribuito 1.447 tonnellate di alimenti.