Università per stranieri, dalla missione in Brasile un accordo con San Paolo

È iniziata con i migliori auspici la missione istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia in Brasile: la delegazione guidata dal rettore De Cesaris, con la docente Giovanna Scocozza e la funzionaria Barbara Pirisinu, è stata infatti accolta lo scorso lunedì al Consolato Generale d’Italia di San Paolo dal console Domenico Fornara, il quale ha manifestato forte interesse a collaborare con la Stranieri in ordine alla formazione degli insegnanti d’italiano operanti in Brasile e alla promozione della lingua e della cultura italiana in tutto il suo territorio, con l’ambizione di incrementarne l’insegnamento nelle tante scuole del grande stato sudamericano.

All’incontro hanno partecipato anche la direttrice didattica dei corsi d’italiano dell’istituto Italiano di Cultura, Monica Faggionato, e la direttrice dell’Istituto, Margherita Marziali, e sono state discusse tutte le possibili forme di collaborazione tra i due organismi.

Nel pomeriggio De Cesaris ha incontrato i vertici dell’Università di San Paolo, un mega ateneo che conta oltre centomila iscritti, con cui la Stranieri di Perugia stipulerà un accordo di collaborazione per la reciproca mobilità di studenti e docenti.