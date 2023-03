Università, nuovi accordi con il Brasile: al via le collaborazioni con Università di Vale Do Itajaì e Stato di Santa Catarina

Siglati tre importanti accordi di cooperazione internazionale tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Universidad do Vale Do Itajaì (Univali), la Pubblica Procura dello Stato di Santa Caterina, la Corte di Giustizia e l’Accademia Giudiziaria dello Stato di Santa Catarina (Brasile) per attività accademiche, scientifiche e culturali congiunte, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche di UniPg, che garantisce il conseguimento di doppio titolo, spendibile sia in Italia che in Brasile, in collaborazione con UniVali.

Gli accordi sono stati firmati dal rettore, Prof. Maurizio Oliviero, dal professor Paulo Màrcio Cruz, delegato all’internazionalizzazione e coordinatore dei corsi di laurea magistrale e post-laurea in Scienze giuridiche di Univali, dei magistrati João Henrique Blasi, presidente della Corte di Giustizia di Santa Catarina, da Luiz Antônio Fornerolli, direttore dell'Accademia Giudiziaria della Corte di Giustizia di Santa Catarina, da Julio Fumo Fernandes, vice procuratore generale di giustizia dello Stato di Santa Catarina, Mauricio Cavalazzi Povoas, sostituto magistrato presso la Corte di Giustizia dello Stato di Santa Catarina, alla presenza del Prof. Andrea Sassi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e della Prof.ssa Stefania Stefanelli, delegata del Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale.

Agli ospiti brasiliani è giunto, inoltre, il messaggio di saluto del coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Ferdinando Treggiari.

“Perfezioniamo oggi con un atto formale - ha affermato il rettore Oliviero - l’importantissima collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad do Vale Do Itajaì con il sistema del potere giudiziale dello Stato di Santa Catarina, in Brasile, che come sapete, essendo un modello di tipo federale è equiparabile al sistema del potere giudiziale del nostro Paese. Ringraziamo - ha proseguito il rettore - il presidente del Poder Judicial e le altre autorità giudiziarie che in questi giorni hanno potuto anche incontrare il procuratore generale dell'Umbria, Sergio Sottani, e Claudia Matteini, vice presidente della Corte d’Appello di Perugia.

Abbiamo sempre considerato l'Università un luogo in cui le diverse realtà istituzionali possono trovare una sintesi anche rispetto all’attività di formazione: continueremo a implementare l’attività di formazione verso i giovani magistrati brasiliani all'interno del dottorato presso il nostro DIpartimento di Giurisprudenza; negli ultimi anni sono stati circa 30 i magistrati che hanno avuto modo frequentare i nostri corsi di dottorato e tutti hanno conseguito il doppio titolo. Questo ci vede fortemente legati all'Università di Itajai, oggi si aggiunge un tassello in più, con la collaborazione con le istituzioni giudiziarie qui presenti, a cui si accompagneranno non solo il percorso di formazione, ma anche, grazie alla disponibilità del Dipartimento di Giurisprudenza di UniPg, anche tante attività di ricerca e sviluppo per molti studiosi”.

Il rettore ha anche anticipato l’organizzazione da parte di UniPg di due importanti incontri che si svolgeranno il prossimo autunno in Brasile, uno sull’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari, un altro sui metodi di contrasto alla criminalità organizzata.

“Quello di oggi rappresenta un passo avanti nelle nostre relazioni - ha affermato il Paulo Màrcio Cruz -. L’ importantissima partnership tra l'Università degli Studi di Perugia, UniVali e questi organi dello Stato che sono il Tribunale di Giustizia, il Pubblico Ministero di Santa Catarina e la Procura Generale dello Stato contribuirà a poter preparare i suoi funzionari”.

“E’ un momento importante per il Potere Giudiziario di Santa Catarina - ha commentato João Henrique Blasi -, abbiamo stabilito questo accordo per consentire un tempo di conoscenza e scambio di esperienze, che sono veramente molto importanti per noi e sicuramente anche per l'Università degli Studi di Perugia”.

Così il professor Luiz Antônio Fornerolli: "L'accademia giudiziaria è un organo di istruzione e formazione di magistrati e servitori del potere giudiziario di Santa Caterina e per noi è un gran piacere essere qua con l’obiettivo di promuovere una maggiore integrazione tre il potere giudiziario e l'Università e anche con il potere giudiziario italiano. Allora si va a costituire a partire da adesso un'integrazione di formazione, scambi di esperienze tra le istituzioni e questo è molto importante per la formazione di un magistrato del nostro Stato”.

Queste le parole a commento del vice procuratore Julio Fumo Fernandes: "E' una grande soddisfazione per il Pubblico Ministero di Santa Caterina firmare questo accordo con l'Università degli Studi di Perugia nella data di oggi. Crediamo che avremo un grande scambio di conoscenze, di esperienze, da oggi in avanti, speriamo che la Procura locale, il potere giudiziario locale e soprattutto l'Università di Perugia siano sempre al nostro fianco”.

La delegata del rettore per le relazioni internazionali, Stefania Stefanelli, ha portato infine il saluto di Ferdinando Treggiari, coordinatore del Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Perugia: “Gli Accordi di Cooperazione, che si firmano oggi, promettono di arricchire di nuova linfa il progetto didattico del Dottorato, grazie alle preziose risorse intellettuali e professionali che i magistrati dell’Accademia Giudiziaria e della Procura Pubblica dello Stato di Santa Catarina certamente apporteranno al nostro comune percorso formativo”.

Il contenuto degli accordi

Gli accordi riguardano la realizzazione di attività congiunte e la partecipazione di magistrati appartenenti all'organico delle Istituzioni dello Stato di Santa Catarina al corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Perugia: un corso di dottorato internazionale di doppio titolo di grande successo, che ha già formato più di trenta magistrati brasiliani, tra cui lo stesso Dott. Mauricio Cavalazzi Povoas.

Gli accordi sono volti, inoltre, all’attuazione di una intensa cooperazione tecnica per corsi ed eventi futuri, progetti di ricerca congiunti, studi e/o progetti di ricerca di interesse comune, e a stimolare la creazione di gruppi di lavoro misti, che potranno essere finanziati attraverso convenzioni specifiche.

Fra le attività previste, fondamentale è lo scambio di personale, a fini di insegnamento, ricerca, consulenza e condivisione di esperienze.