Riaperta in presenza, da ieri, la mensa Adisu di via Alessandro Pascoli. Occorre la prenotazione

Bella notizia per tanti studenti fuori sede

Riaperta in presenza, da ieri, la mensa Adisu di via Alessandro Pascoli. Ma occorre la prenotazione. Bella notizia per tanti studenti fuori sede.

Dice un addetto: “Prosegue, naturalmente, il servizio d’asporto. Non solo per il pranzo, ma anche per la cena. Sempre, previa prenotazione”.

Sono parecchi gli studenti che si fermano in mensa?

“Non molti, anche se abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza di carattere sanitario”.

Perché, a suo avviso?

“Coloro che hanno alloggio in autonomia preferiscono ritirare i pasti e consumarli in privato”.

Positivo il fatto che i servizi stiano recuperando la configurazione che li riporta alla normalità.

C’è da augurarsi che, con la ripresa del nuovo anno accademico, si possano riprendere attività didattiche in presenza. Questo è il vero sintomo del ritorno ad una a lungo auspicata consuetudine. Unanimemente rilevata come necessaria.