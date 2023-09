Università, la Stranieri incontra gli istituti superiori umbri

Sono state presentate oggi in Aula magna di Palazzo Gallenga le attività di orientamento per l’anno accademico 2023/24 dell’Università per Stranieri di Perugia ai dirigenti degli istituti superiori dell’Umbria.

All’incontro erano presenti numerosi dirigenti scolastici dell’Umbria accolti dal rettore, il prof. Valerio De Cesaris, da Giancarlo Cencetti, del nucleo di supporto dell’orientamento dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR); dalla prof.ssa Sabrina Stroppa, direttrice del Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo e dal delegato all’Orientamento, il prof. Antonio Allegra.

“Quest’incontro con le istituzioni scolastiche - ha detto il rettore dell’Unistrapg, prof. Valerio De Cesaris, salutando i dirigenti scolastici presenti - è importante perché l’Unistrapg è un’istituzione dell’Umbria, a servizio del territorio e quindi crediamo che rafforzare i rapporti tra l’università e le scuole sia utile per gli studenti, ma anche per le scuole che possono avere, in questa collaborazione, delle proposte interessanti per i loro studenti”.

E delle scelte accademiche da condividere e delle novità del dipartimento ne ha parlato la prof.ssa Sabrina Stroppa: “Gli studenti privilegiati del nostro dipartimento – ha detto –sono proprio gli italiani che vogliono assecondare la missione della nostra università di farsi ambasciatori dell’italiano nel mondo. In quest’Università – ha aggiunto – si studia la glottodidattica insieme alle più aggiornate tecnologie per l’insegnamento dell’italiano. Perché anche l’insegnamento della lingua italiana – conclude – è sottoposto ad aggiornamento continuo e a ricerca scientifica e noi offriamo non solo un percorso di laurea triennale e magistrale ma anche dei master e dei dottorati specifici proprio per queste discipline”.

Per il prof. Antonio Allegra, delegato all’orientamento “Condividere e progettare insieme è l’esigenza per realizzare un orientamento autentico. L’orientare – ha spiegato – è un’emergenza nazionale, come dimostrano i tassi nazionali che riguarda l’abbandono, le incertezze rispetto al percorso universitario, e realizzare una formazione verticale che parte alle scuole e attraversa in maniera orientata l’università spero sia una risposta adeguata”

E sull’importanza della condivisione di progetti comuni Giancarlo Cencetti del Supporto regionale dell’Orientamento (USR) ha ribadito che “l’ufficio Scolastico ha un ruolo attivo su tutta l’attività di orientamento, in quanto è prevista la costituzione di nuclei di supporto regionali per l’orientamento. Sono strutture – ha precisato – che si interfacceranno con le scuole sulla didattica orientativa e anche alla valorizzazione delle soft skill che le nuove professioni del nuovo mercato del lavoro richiedono”.

L’incontro ha avuto come focus l’illustrazione delle proposte progettuali che l’Ateneo di Palazzo Gallenga ha articolato sulla scorta di quanto previsto in tema di orientamento alla scelta universitaria dal PNRR e dal programma POT - Piano Orientamento e Tutorato- del Mur. Verranno inoltre presentati i nuovi progetti Unistrapg sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di favorire negli studenti delle scuole superiori una scelta consapevole in ordine al percorso universitario da intraprendere, nonché quello di ridurne le probabilità di abbandono degli studi.

Per la delegata alla Ricerca e Progettazione, la prof.ssa Chiara Biscarini “l’orientamento alla scelta del corso di laurea, infatti, è ormai una vera e propria priorità strategica nazionale, peraltro ben illustrata nel PNRR. Un incontro – ha aggiunto – dunque, quello di oggi, più che opportuno al fine di riflettere sul rapporto tra università e istituti secondari superiori e per condividere esperienze, criticità, nuove progettualità e obiettivi comuni”.

All’incontro hanno presentato le attività di orientamento per il nuovo anno accademico la professoressa Maura Marchegiani, delegata alle politiche della sostenibilità, Chiara Biscarini, delegata alla Ricerca e Progettazione; Giacomo Nencioni, delegato alla comunicazione e Roberto Mosena, rappresentante del centro di ricerca dell’Ateneo sul Turismo Letterario (Tule)

Era presente, tra gli altri, lo staff dell’Ufficio Orientamento dell’Unistrapg (Nicole Benedetti, Simona Farinelli e Laura Lo Forte).