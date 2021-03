Lezioni in presenza e a distanza all'Università, gli studenti: "Bene il rientro, ora riapriamo le biblioteche"

Dal 12 aprile verrà riattivata la didattica mista per tutti gli studenti e chi vorrà, potrà frequentare in presenza. L’Udu: “Necessità di riaprire biblioteche aule studio per far fronte alle difficoltà degli studenti essendo costretti a studiare a casa da oltre un anno"

L’appello arriva dall’Udu. Riaprire anche le biblioteche aule studio per far fronte alle difficoltà che le studentesse e gli studenti stanno affrontando da oltre un anno essendo costretti a studiare a casa. “Riaprire gli spazi per lo studio individuale rappresenterebbe non solo e non tanto un segnale di ritorno alla normalità, ma significherebbe tutelare il diritto allo studio di molte persone. La Governance di ateneo, nel confronto con gli organi collegiali, si è assunta questo impegno e saremo a disposizione in qualità di rappresentanti degli studenti per programmare insieme le ulteriori riaperture” – spiega Sinistra Universitaria.

Intanto dal 12 aprile si torna gradualmente in presenza all’Università con la riattivazione della didattica mista: chi vorrà, potrà frequentare in presenza o continuare a seguire le lezioni da remoto. “Il graduale ritorno in presenza, con modalità mista e la garanzia delle massime misure di sicurezza possibili è un grande passo avanti per tutta la comunità accademica, ma siamo convinti che non ci si debba fermare qui” – sottolinea Angela De Nicola, coordinatrice dell’Udu Perugia – “Durante i mesi della pandemia oltre il 20% degli studenti hanno dichiarato di avere avuto difficoltà nello studio a casa, a causa di abitazioni troppo piccole o famiglie numerose. La chiusura delle biblioteche e delle aule studio penalizza le fasce di reddito più basse – E conclude – Nelle scorse settimane abbiamo rappresentato il problema in Senato e al Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo, ricevendo delle buone risposte dall’Ateneo, ora facciamo appello al Rettore perché ci sia un’accelerazione in questo senso: biblioteche e aule studio devono essere riaperte.”