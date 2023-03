Università di Perugia, nomina nazionale per il rettore Oliviero

Nomina nazionale per il rettore dell'Unipg. L'Università di Perugia annuncia con una nota che "l’assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha votato nel corso della riunione, per acclamazione, l’elezione di Maurizio Oliviero, a nuovo membro della Giunta". E ancora: "È la prima volta, dalla data di fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane nel 1963, che l’Università degli Studi di Perugia entra a far parte dell’organo direttivo del sistema universitario italiano", sottolinea l'Unipg.

"Ringrazio le Colleghe e i Colleghi della CRUI per la fiducia e l’attenzione con cui hanno voluto valorizzare in primis il lavoro svolto in questi anni dalla comunità del nostro Ateneo. Un risultato condiviso che ci spinge a rafforzare ulteriormente l’impegno comune per offrire un contributo al sistema delle università del nostro Paese - sottolinea Oliviero - . Senso di responsabilità, condivisione, dedizione e attenzione al benessere delle persone saranno i princìpi su cui fonderemo la nostra partecipazione all’azione di governo della prestigiosa istituzione che riunisce Rettori e Rettrici delle università italiane, ben consapevoli dell’importanza della ricerca, della formazione, e della necessità per le istituzioni di lavorare insieme al fine di garantire un presente e un futuro ai nostri giovani e al Paese".