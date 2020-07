Università di Perugia: esenzione totale dalle tasse fino a 30.000 euro di Isee, eliminato l'accesso programmato locale

Rivoluzione. Dal 3 agosto, e fino al 20 ottobre 2020, riaprono immatricolazioni e iscrizioni all’Università degli Studi di Perugia, "con alcune importanti novità volte ad agevolare il più possibile gli studenti in questa difficile fase di emergenza", spiega Palazzo Murena. In breve: niente tasse fino a 30mila euro di Isee e niente accesso programmato locale per i corsi di laurea.

"Per l’anno accademico 2020/2021 - annuncia l'Università di Perugia - tutti i corsi di laurea e laurea magistrale saranno infatti ad accesso libero, a eccezione dei corsi a numero programmato previsti dalla legge nazionale. Tutti gli iscritti con un reddito ISEE “Università” fino a 30.000 Euro saranno inoltre completamente esentati dal pagamento delle tasse, inclusa quella regionale. Esenzioni particolari sono previste per rifugiati e studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo". Università di Perugia, tolto l'accesso programmato locale: l'elenco dei corsi di laurea

Libero accesso, quindi, ai corsi di laurea di Biotecnologie, Scienze Biologiche, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute, Scienze Motorie e Sportive, Farmacia Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze e tecniche dello sport, precedentemente a numero programmato.

Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, Professioni sanitarie, Ingegneria edile-architettura, Scienze della formazione primaria e i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, invece, restano ad accesso programmato nazionale.