L'Università di Perugia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Università di Perugia sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024, con la dottoressa Carmela Ignozza, medico ufficiale delle squadre nazionali di pugilato femminile e maschile che si è formata all’Unipg e che, con il suo impegno e la sua passione, ha lavorato insieme al professor Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia UniPg e al professor Auro Caraffa, direttore della Scuola di Specializzazione in ortopedia, alla firma di una convenzione tra quest’ultima e la Federazione Pugilistica Italiana.

La dottoressa Ignozza, scrive l'Ateneo, "che segue attualmente circa cento tra atlete e atleti che frequentano il centro federale a Santa Maria degli Angeli, accompagnerà le squadre italiane della disciplina sui ring di Parigi per tutto il periodo olimpico, supportando le cinque donne e i tre uomini selezionati per rappresentare gli Azzurri in ogni istante della loro trasferta". E ancora: "Carmela Ignozza, oltre a rappresentare l’Università degli Studi di Perugia ai prossimi Giochi Olimpici, è anche l’unico medico italiano accreditato come medico di bordo ring internazionale".

"Siamo molto orgogliosi e felici di dare il nostro contributo di competenze, professionalità e doti umane a un evento così significativo come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 – spiega il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero -. Rivolgo il mio più sentito in bocca al lupo alle atlete e agli atleti azzurri, chiamati a rappresentare l’Italia nelle competizioni e i miei migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Carmela Ignozza, che a Parigi porterà alto, con la professionalità e la competenza che la caratterizzano, il nome dell’Università degli Studi di Perugia".