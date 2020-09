Università dei Sapori, cambio di sede e rilancio dei corsi: il centro a Fontivegge

L'Università dei Sapori cambia sede per rendere più fruibili i corsi e rilanciare la formazione per ragazzi e adulti. Il Centro Internazionale riaprirà con una sede totalmente rinnovata nel cuore della zona di Fontivegge, al quinto e sesto piano del Civico 55.

Il trasferimento di Università dei Sapori, dalla vecchia sede di Montebello, si va a collocare in un più ampio progetto rendendo più fruibile e raggiungibile il centro di formazione che, nonostante il passato lockdown a causa del Covid-19, vuole guardare al futuro con fiducia e ottimismo inserendosi in un contesto territoriale frequentato e ben servito grazie alla presenza anche di altri istituti scolastici.I nuovi uffici di Università dei Sapori di Via Fontivegge 55 saranno regolarmente aperti al pubblico dal 7 Settembre 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.