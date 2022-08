Università per stranieri, aperte le iscrizioni al master in Didattica del'Italiano

Sono aperte fino al 13 settembre le iscrizioni al master di primo livello in Didattica dell’Italiano lingua non materna per l’anno accademico 2022-2023. Il master, annuncia la Stranieri, sarà rinnovaato e offrirà un "percorso altamente professionalizzante, frutto di metodologie didattiche all’avanguardia e di un secolo d’esperienza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri".

Il master forma laureati italiani e stranieri all’insegnamento della lingua italiana a discenti di idioma nativo diverso dall’italiano, ponendo l’accento sugli ambiti dell’interculturalità e dell’apprendimento/insegnamento di una lingua non materna, e fornendo avanzate conoscenze teoriche e linguistico-culturali, oltreché specifiche capacità operative.

Le possibili figure professionali che questo modulo post laurea forma vanno da quella del lettore presso i centri linguistici delle università, all’insegnante d’italiano a studenti stranieri in mobilità, da quella del lettore d’italiano L2 presso gli Istituti Italiani di Cultura all’estero, a quella dell’insegnante d’italiano presso istituzioni pubbliche e private in cui si insegni l’italiano a stranieri, sul territorio nazionale e all’estero.

Il corso di Master ItaLin dà inoltre luogo all’attribuzione di punteggio nelle graduatorie del personale docente delle scuole italiane di ogni ordine e grado, e soprattutto è riconosciuto come titolo specialistico per le procedure concorsuali della Cattedra Classe A023 per l’immissione in ruolo del personale docente.

Infine all’Università per Stranieri di Perugia il master consente l’iscrizione al secondo anno della laurea magistrale in Insegnamento dell’Italiano a stranieri.

Il master ha una durata di 1500 ore (per 60 crediti formativi), articolate in un percorso formativo che prevede: 3 moduli in autoapprendimento, 11 moduli in e-learning, 4 moduli di lezioni sincrone su Teams e un practicum, ovvero un tirocinio dalla forte caratterizzazione professionale (7 mesi, da ottobre 2022 ad aprile 2023, di didattica asincrona, e 2 mesi, da maggio a luglio 2023, di didattica sincrona).

Sono anche previste sette borse di studio del valore di 500 euro a parziale copertura della quota di iscrizione.

Bando, Piano didattico e Calendario delle attività del master sono consultabili in questo sito, nella pagina dedicata al master (https://www.unistrapg.it/node/520)