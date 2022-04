Unità spinale, l'associazione Vita Indipendente scrive a Regione e Ospedale: " Troppe carenze, ora diventi un vero punto di riferimento"

Chiede di rilanciare l’Unità spinale unipolare in Umbria l’associazione Vita Indipendente Umbria che ha scritto a Regione Umbria, Azienda ospedaliera di Perugia, all’osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità e ai presidenti delle associazioni Faip, Apu, Fish e Fand.

“Da tempo – sostiene il presidente, Andrea Tonucci - si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte di molte persone con lesione midollare che lamentano carenze organizzative o trattamenti non adeguati. Tutto ciò accade malgrado l’esistenza nella nostra regione di una struttura complessa, quale è l’Unità spinale unipolare, di alta specialità riabilitativa, nata oltre 20 anni fa per affrontare e soddisfare i bisogni clinici, terapeutici-riabilitativi e psicologico-sociali delle persone con lesione midollare, traumatica e non traumatica”.

Avi Umbria sollecita “un preciso impegno ad affrontare in maniera trasparente e risolutiva le criticità dell’Unità Spinale Unipolare Umbra. Criticità che, scrive Tonucci, “oggi rendono inadeguate le prestazioni della struttura esistente, sia a livello quantitativo sia qualitativo, e che sono causa di una grave ed inaccettabile privazione di diritti fondamentali alle oltre 450 persone con lesione midollare della nostra regione”.

Per evitare che i pazienti vadano in altre regioni, Avi Umbria chiede “che venga attivato un percorso partecipato per condividere una puntuale analisi dell’attuale situazione, definire priorità e obiettivi d’intervento, assumere precisi impegni e un altrettanto chiaro, sostenibile e valutabile piano d’azione per un credibile rilancio dell’Unità Spinale Unipolare Umbra.

“Confidiamo - conclude Tonucci - che le nostre sollecitazioni e quelle del movimento associativo di cui siamo parte, possano contribuire a far essere l’Usu Umbra, quanto prima e a pieno titolo, un centro di riferimento regionale con le elevate competenze tecnico professionali e le specifiche componenti infrastrutturali organizzative e funzionali indispensabili a garantire alle persone con lesioni midollari servizi vitali, compresi quelli per il follow up specialistico e per il trattamento delle successive complicanze, con particolare attenzione a quanti presentano maggiore criticità clinica”.