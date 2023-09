Unità d'Italia, Perugia in festa con le Fanfare

PERUGIA

La pioggia non ha fermato il concerto della Fanfara regionale dell'Umbria, della Fanfara di Ascoli Piceno e della Musica dei Granatieri di Sardegna in centro storico. Questo pomeriggio, le tre formazioni musicali, nell'ambito delle celebrazioni per il XIV Settembre, hanno tenuto un'esibizione di elevato livello nello spazio antistante Palazzo dei Priori affascinando il pubblico. Erano presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Andrea Romizi e gli assessori Leonardo Varasano, Edi Cicchi e Luca Merli.

L'apprezzato spettacolo è stato preceduto da un breve incontro nella Sala dei Notari in cui l'assessore alla cultura Varasano ha ricordato il significato della ricorrenza del 14 settembre 1860 per la città. Hanno partecipato, tra gli altri, l'associazione Porta Pesa-Borgo Sant'Antonio con il presidente Francesco Pinelli, la sezione perugina dell'Associazione Nazionale Bersaglieri con il presidente Francesco Taddei e rappresentanti del Comando militare Esercito Umbria.



Domani, domenica 17 settembre, le celebrazioni proseguono con numerose iniziative in borgo Sant’Antonio. In particolare si ricorda, alle 11, la cerimonia di intitolazione del Largo del Cassero di Sant’Antonio.