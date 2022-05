INVIATO CITTADINO Unistra 2021-2026. A chi la cultura? … a noi!

Unistra 2021-2026. A chi la cultura?… a NOI! Non solo Fascio. Astorre Lupattelli invitava anche intellettuali lontani dal Regime. Tornano i corsi che connotarono l’Istituzione delle origini.

L’Università per Stranieri celebra il lungo centenario (oltre un lustro di copertura) riflettendo su se stessa. Dunque, l’ANTICAM EXQUIRITE MATREM virgiliano sta per “torniamo al 1921, quando vennero istituiti i corsi di alta cultura”.

Ne parla con entusiasmo il rettore Valerio De Cesaris che ricorda quella proiezione internazionale della civitas perusina e delle sue più avanzate componenti formative e culturali.

Apprezzamento condiviso dall’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano. Il quale esprime soddisfazione per un “ritorno alle origini con doverosa attualizzazione”. Ricordando che la Stranieri attrasse studiosi come Prezzolini, Marconi, Gemelli. In queste aule Walter Binni anticipò le innovative tesi circa la poetica leopardiana.

E, venendo a tempi meno remoti, l’Inviato Cittadino ha in testa e in cuore le lezioni di etruscologia di Massimo Pallottino che integravano i corsi di archeologia di Filippo Magi.

Salvatori Cingari è stato il coordinatore del gruppo di lavoro che include attivissimi colleghi e preziosi dipendenti amministrativi.

Spiega che dall’11 al 15 luglio si profila una pentemeride scaglionata i “lectio magistralis” (dalle 11 alle 13) e attività seminariale (dalle 15 alle 17).

Il programma completo nel sito, ma varrà ricordare, ad esempio, che il 15 luglio Giulio Ferroni tratterà temi letterari imperniati sulla triade Pasolini, Calvino e Zanzotto.

Il professor Alberto Grohmann, invitato estemporaneamente a prendere la parola, racconta l’Unistra come luogo di cultura a tuttotondo, in cui, allora ventenne, si confrontò con argomenti avulsi dai propri studi specialistici. Traendone un’apertura mentale e un netto superamento delle tradizionali categorie del sapere.

Roberto Vetruglio si occupa di presentare una ricca messe di documenti di grande interesse. Ha chiuso la serie di interventi Federico Giordano, docente di materie afferenti il cinema e i media audiovisivi. Ha presentato l’ex studentessa di Palazzo Gallenga, autrice di un breve documentario relativo alla storia della prestigiosa istituzione.

Al pianista Stefano Ragni il compito di conferire un tocco d’arte musicale a un incontro in cui cultura fa rima con cura. Cura della tradizione e celebrazione di fasti che non è impossibile rinnovare.

L’incontro si è chiamato “La tradizione culturale italiana e l’altro. Fra passato e presente”. Con uno sguardo prospettico sul futuro.