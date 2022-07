INVIATO CITTADINO Università per Stranieri, una lezione straordinaria

La Stranieri offre una lezione straordinaria, promossa dal Centro di Studi Internazionale sul Rinascimento, diretto da Giovanna Zaganelli. Operano in sinergia il Dottorato in Scienze Letterarie, librarie, linguistica e della Comunicazione Internazionale, e il Centro Studi Internazionale G.B. Della Porta.

La Lezione ha per tema “Samuel Sharp, l’Italia del Grand Tour e la difesa degli italiani di Pietro Calepio e Giuseppe Baretti”. L’intervento s’inquadra nel ciclo di incontri promosso dal Centro Internazionale di Studi sul Rinascimento dell’Ateneo.

Il 19 luglio 2022 alle ore 18:00, presso l’Università per Stranieri di Perugia, sarà possibile seguire Massimo Ciavolella [University of California, Los Angeles (UCLA)], esperto di letteratura medievale e rinascimentale, studioso dei rapporti tra medicina, letteratura e arte.

Il professor Ciavolella è peraltro autore di innumerevoli studi nell’ambito della comparatistica e curatore di miscellanee di rilevanza internazionale, fra le quali si annovera Culture and Authority in the Baroque (con P. Coleman, University of Toronto Press, 2005).

La relazione, tenuta da remoto presso l’Aula H dell’Ateneo (Palazzina Valitutti, Piazza Giorgio Spitella 3), è rivolta a Docenti, Studenti e Dottorandi. Si inserisce all’interno del ciclo di incontri di forte rilevanza internazionale.

Gli incontri trovano un precedente nell’evento del marzo 2022 con un intervento del Prof. Fabrizio Scrivano dell’Università degli Studi di Perugia.

Piace rilevare come attività di questo livello s’inseriscano meritatamente nel filone storico dei corsi di Alta Formazione dell’Unistra. Ponendosi, in linea di continuità, con la tradizionale mission formativa internazionale.