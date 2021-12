Università di Perugia, la tesi di Sara vince il concorso nazionale: il set di icone sbaraglia la concorrenza

La studentessa Sara Vagni, ora laureata del Corso di Laurea in Design (presidente professor Paolo Belardi) attivo al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (direttore professor Giovanni Gigliotti) dell'Università degli Studi di Perugia, è risultata vincitrice del contest "Informative chiare" promosso nel mese di marzo 2021 dal Garante per la privacy, aperto "a sviluppatori, addetti ai lavori, esperti, avvocati, designer, studenti universitari e a chiunque interessato”.

"Scopo del contest era di rendere le informative privacy più semplici, chiare e immediatamente comprensibili mediante l'utilizzo di simboli e icone, favorendone la lettura", spiega l'Ateneo in una nota. "Il set di icone ideato dalla giovane dottoressa Sara Vagni nell'ambito della tesi di laurea in Design è il frutto di un vero e proprio lavoro di squadra costruito gradualmente, discutendo e condividendo idee e competenze", sottolinea l'Unipg. Lo sviluppo del progetto, prosegue la nota, "è stato seguito dalla professoressa Valeria Menchetelli, relatrice della tesi, e dalla responsabile per la protezione dati di Ateneo, dottoressa Flavia Cristiano, correlatrice della tesi e promotrice dell’iniziativa del Garante, di cui ha dato informazione al professor Belardi, che a sua volta l’ha entusiasticamente condivisa, attivandosi prontamente per la partecipazione al contest".

Il progetto finale di Sara, conclude l'Unipg, "pur proponendosi da "esterno" rispetto al mondo professionale, è stato selezionato tra i più efficaci e maggiormente rispondenti alle norme da illustrare tra i 59 progetti pervenuti, collocandosi come primo classificato, ex aequo con quello della Società Athlantic Srl. Il suo e gli altri progetti selezionati, nonché gli esiti completi del contest, possono essere consultati sul sito del Garante in cui sono disponibili tutti i set di icone premiati, utilizzabili secondo i termini della licenza CC BY".